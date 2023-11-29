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حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن

حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
29 نوفمبر 2023 21:14

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن تخصيص دولة الإمارات يوماً سنوياً لإحياء ذكرى شهدائنا الأبرار يجسد حرص قيادتنا الحكيمة على تكريم وتخليد ذكرى من لبّوا نداء الوطن وقدموا أرواحهم الغالية رخيصةً في سبيل أن تظل راية دولتنا عالية خفاقة.وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة، إن يوم الشهيد ذكرى عطرة يتلاحم فيها كل أبناء الإمارات ليجددوا العهد مع شهدائنا الكرام باستلام الراية من بعدهم ومواصلة المسيرة الظافرة التي سطروها بدماؤهم الغالية.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن حجم الاهتمام الرسمي والمجتمعي الكبير بيوم الشهيد يتجلى في توقيته الذي يسبق احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52 لنستذكر بذلك جهود وإسهامات الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد ونخلد في نفس الوقت ذكرى شهدائنا الميامين الذين قدموا أغلى وأعز ما يملكون للمحافظة على أمن الوطن ومنجزاته.

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وأكد سموه: "يحق لدولة الإمارات وشعبها أن يفتخروا ببطولات جنودها المخلصين وبتضحياتهم الخالدة في بذل الروح للذود عن الوطن ونصرة الحق والدفاع عن المظلومين ليعيشوا بعزة وكرامة؛ والذين أثبتوا أنهم أبناء زايد الذين لا ترهبهم الصعاب وأرخصوا الأرواح ليبقى للوطن عزه ومجده".

المصدر: وام
حمدان بن زايد
يوم الشهيد
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