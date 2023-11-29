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ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن

ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
29 نوفمبر 2023 21:17

قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة إن تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن.

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة "يوم الشهيد" الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام أن هذا اليوم هو من أهم المناسبات الوطنية التي تعكس قيم أبناء الإمارات في الفداء للوطن والتضحية له.

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وأكد سموه أن نهج البذل والعطاء الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" نهج راسخ وثابت، يعكسه أبناء الإمارات بتضحياتهم وتلاحمهم وتفانيهم لأجل خدمة الوطن.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن شهداء الوطن سيظلون خالدين في ضمائرنا أحياء في قلوبنا حاضرين في أذهاننا، وستظل الأجيال تتناقل تضحياتهم وبطولاتهم بكل فخر واعتزاز.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
يوم الشهيد
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