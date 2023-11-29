الخميس 30 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
29 نوفمبر 2023 21:43

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ، مساء اليوم، العرض العسكري الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بمناسبة عيد الاتحاد الـ"52" .

وثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ..دور وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين في حماية وحفظ المنجزات والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات، لتكون من أكثر البلدان أمناً واستقراراً.

وقال سموه :" إن هذه المنجزات هي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للمؤسسة الشرطية، وتحفيزها على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات على صعيد العمل الشرطي وتعزيز منظومة الأمن الشاملة ".

أخبار ذات صلة
احتفالات عيد الاتحاد الـ 52.. في أبوظبي والعين
حاكم أم القيوين يأمر بالافراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

وبدأ الحفل، بوصول صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده والشيوخ والمسؤولين، ثم عزفت فِرْقَة موسيقى الشرطة السلام الوطني، وتضمن الحفل، عدداً من اللوحات الغنائية الوطنية لطالبات منطقة أم القيوين التعليمية وتبع ذلك الطابور العسكري لرجال القيادة العامة لشرطة أم القيوين المؤلف من سرايا المشاة ابتداءً من سرية الضباط، ثم سرية مرشحي طلبة كُلْيَة الشرطة الاتحادية، وسرية ضباط الصف والأفراد وفريق الموسيقى العسكرية، وسرية قوات الأمن الخاصة، وفرقة رجال الدفاع المدني ووحدة الكلاب البوليسية "K9" ، بالإضافة إلى عرض لمركبات وآليات ودوريات الشرطة والدفاع المدني وقوات الأمن الخاصة .

حضر الفعاليات، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا وسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
الرياضة
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
اليوم 15:08
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
اليوم 15:00
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
علوم الدار
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 14:45
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
اليوم 14:24
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
علوم الدار
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©