حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ، مساء اليوم، العرض العسكري الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أم القيوين بمناسبة عيد الاتحاد الـ"52" .

وثمن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ..دور وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أم القيوين في حماية وحفظ المنجزات والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات، لتكون من أكثر البلدان أمناً واستقراراً.

وقال سموه :" إن هذه المنجزات هي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للمؤسسة الشرطية، وتحفيزها على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات على صعيد العمل الشرطي وتعزيز منظومة الأمن الشاملة ".

وبدأ الحفل، بوصول صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده والشيوخ والمسؤولين، ثم عزفت فِرْقَة موسيقى الشرطة السلام الوطني، وتضمن الحفل، عدداً من اللوحات الغنائية الوطنية لطالبات منطقة أم القيوين التعليمية وتبع ذلك الطابور العسكري لرجال القيادة العامة لشرطة أم القيوين المؤلف من سرايا المشاة ابتداءً من سرية الضباط، ثم سرية مرشحي طلبة كُلْيَة الشرطة الاتحادية، وسرية ضباط الصف والأفراد وفريق الموسيقى العسكرية، وسرية قوات الأمن الخاصة، وفرقة رجال الدفاع المدني ووحدة الكلاب البوليسية "K9" ، بالإضافة إلى عرض لمركبات وآليات ودوريات الشرطة والدفاع المدني وقوات الأمن الخاصة .

حضر الفعاليات، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا وسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.