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شرطة أبوظبي: منع دخول الشاحنات وحافلات نقل العمال خلال احتفالات عيد الاتحاد 52

شرطة أبوظبي: منع دخول الشاحنات وحافلات نقل العمال خلال احتفالات عيد الاتحاد 52
29 نوفمبر 2023 22:34

 أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك مداخل الجزيرة وتشمل (جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع ) تزامنا مع فترة احتفالات عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 15:00 ظهراً من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر ولغاية الساعة 01:00 فجراً من يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، ويستثى من قرار المنع مركبات الدعم اللوجستي.

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وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خطة مرورية شاملة تزامناً مع عيد الاتحاد الثاني والخمسين تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية.

وحث السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية .

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
عيد الاتحاد
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