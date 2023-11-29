طلبة أبوظبي يرسمون لوحة نابضة في حب للوطن

أبوظبي (الاتحاد)

عروض تراثية وفنية، ومعارض محورها الاستدامة وتحديات المناخ وحماية البيئة.. فعاليات ملهمة عبر من خلالها طلبة مدارس أبوظبي عن سعادتهم بعيد الاتحاد الـ 52، ورسم جيل الخمسين الثانية خلال الاحتفالات لوحة حب وولاء وانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، متمسكين بتراثهم وهويتهم، وساعين إلى تميز علمي لا سقف له ولا حدود، وأكدوا بأدائهم التلقائي الصادق، وعلامات الفخر التي علت وجوهم وهم يتغنون بحب الإمارات أن هذه المناسبة الغالية تظل عاماً بعد عام زينة في القلوب، وقصة حب تنير الدروب، ويوماً لشحذ الهمم وتجديد الأمل والانطلاق إلى مزيد من العطاء والعمل.





