حديقة أم الإمارات.. فعاليات تراثية للاحتفال بعيد الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

بفعاليات وأنشطة تجسد روح الاتحاد وتحتفي بما حققته الدولة.. تحتفل حديقة أم الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52، وتستقبل زوارها يومي 1 و2 ديسمبر بمجموعة من التجارب الاستثنائية تتصدرها زيارة بستان الحكمة، أهم معالم الحديقة، والمعلم المستوحى من إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمصمم بنمط خاص يعكس البيئة المحلية التي كان الوالد المؤسس يعشقها ويحن إليها.

تستهل الحديقة احتفالاتها بعرض موسيقى الشرطة ويتضمن البرنامج عرض اللؤلؤ الذي يسلط الضوء على التراث البحري، وعلى امتداد «سوق الحديقة»، يقدم العارضون أنشطة تجسد التقاليد المحلية، إضافة إلى ورش تزيين البسكويت بألوان العلم الإماراتي في مقهى «عليا للفنون»، وفي رُكن «دكان الطيبين»، يتعرف الزوار على قصص ومآثر الأسلاف.