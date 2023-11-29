سلطان الجابر: يوم الشهيد مناسبة وطنية للاحتفاء بالقيم النبيلة لشهدائنا الأبرار

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بالقيم النبيلة للعطاء والفداء من أجل الوطن، التي جسدتها تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم بكل عزة وفخر في سبيل رفعة الوطن.

وقال: "في هذا اليوم، نتوجه بأسمى آيات التقدير لأسر شهدائنا الأبرار لما غرسوه في نفوس أبنائهم من مبادئ الشهامة والنخوة والإخلاص، في سبيل أن تظل رايتنا خفاقة عالية، وصفحتنا ناصعة في التاريخ".

وأضاف: "في هذا اليوم، نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة في جهودها لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والمقبلة، ونشر قيم التسامح والعطاء، مجددين عهد الولاء والوفاء للوطن وللقيادة".