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رئيس الدولة يستقبل رئيس توغو

رئيس الدولة يستقبل رئيس توغو
29 نوفمبر 2023 23:11

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي ينطلق غداً في مدينة إكسبو دبي.

واستعرض سموه ورئيس توغو العلاقات القائمة بين البلدين وفرص توسيع آفاقها خاصة في المجالات الإستراتيجية التي تدعم الطموحات التنموية لكلا البلدين كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

المصدر: وام
الإمارات
توغو
محمد بن زايد
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