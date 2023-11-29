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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس غويانا التعاونية

رئيس الدولة يستقبل رئيس غويانا التعاونية
29 نوفمبر 2023 23:29

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية وبحث معه علاقات التعاون بين دولة الإمارات وغويانا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس الضيف الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي ينطلق غداً في مدينة إكسبو دبي .. واستعرضا فرص تطوير التعاون القائم خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والبناء على هذه العلاقات بما يخدم رؤية البلدين لمجتمع مستدام ومستقبل مزدهر.

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وتناول اللقاء أهمية مؤتمر الأطراف "كوب 28" في إيجاد حلول تحقيق الاستدامة ودفع العمل المناخي العالمي كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
غويانا
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