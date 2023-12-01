الذكاء الاصطناعي.. أولوية في مستقبل دولة «الاتحاد»

آمنة الكتبي (دبي)

تتبنى الإمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وهي ماضية قدماً في تحقيق ريادتها العالمية في قطاعات المستقبل، حيث يشكل الذكاء الاصطناعي نموذجاً في قدرتها على مواكبة التحولات العالمية وشريكاً رئيساً في رسم ملامح المستقبل واستشراف توجهاته.

وحققت الإمارات خطوات ملموسة في الرقمنة، مرسخة مكانتها في طليعة البلدان في تبني الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، كما حرصت على تعديل لوائحها وقوانينها لاستيعاب تلك التطورات، مما ساهم في زيادة نطاق تبني التكنولوجيا عبر قطاعات مختلفة، ووضع هذا المستوى المتطور من الرقمنة الأساس للتطبيق الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي، كونه يوفر البنية التحتية الضرورية لنماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد رؤى ذات قيمة.



استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.



الذكاء الاصطناعي في سياسات الحكومة

وأدركت حكومة الإمارات أهمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، وتعمل الحكومة جاهدةً على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطوراً وانتشاراً، وهو نوع من تقنيات التعلم الآلي التي تمتلك القدرة على إنشاء بيانات جديدة، مثل الصور والنصوص والمقاطع الصوتية، بناءً على تدريب الإنسان لهذه التقنيات، على عكس الذكاء الاصطناعي غير التوليدي الذي يصنف البيانات الموجودة فقط أو يتعرف عليها، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في ابتكار المساعد الافتراضي للمحادثات الإلكترونية وخدمة المتعاملين، أو إنشاء الموسيقى والمحتوى الفني لأهداف تسويقية أو إبداعية، وغيرها.

وحرصاً من دولة الإمارات على تعزيز جاهزيتها للمستقبل واستكشاف الطرق المثلى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإعلام والعلوم المتقدمة، وغيرها، وتحديد آليات التعامل الحكومي الآمن مع هذه التقنيات وتطبيقها، أطلقت دولة الإمارات دليل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويسلط الدليل الضوء على طبيعة الذكاء الاصطناعي التوليدي ومختلف تطبيقاته، ويوضح استخداماته العملية وإمكاناته الرقمية، وكذلك التحديات والفرص التي يوفرها، وما يمكن استكشافه وتصميمه بالاعتماد على تطبيقاته المختلفة، كما يقدم الدليل نماذج وأمثلة مختلفة لنصوص الطلبات التي يمكن تزويد الذكاء الاصطناعي بها للحصول على أفضل النتائج وأكثرها كفاءة، مع تعزيز الحفاظ على خصوصية البيانات في ظل هذه التطورات الرقمية.



رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة

تهدف رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقطاب الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمبرمجين من جميع أنحاء العالم، والإسهام في تنفيذ محاور وأهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وستتمكن الشركات الحاصلة على الرخصة من العمل ضمن بيئة محفزة في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يشكّل أكبر تجمّع لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، ويحتضن أكثر من 500 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا والابتكار تتراوح بين شركات ناشئة وأخرى من بين أبرز الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، أي ما يشكل نسبة تتجاوز 60% من إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوفر الرخصة أيضاً فرصة للحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية للموظفين العاملين في تلك الشركات، وتعتبر هذه الرخصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتم إطلاقها من قبل مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات.

البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي

ويمثل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات (BRAIN) مجموعة متكاملة من الموارد المخصّصة لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع التركيز بوجهٍ خاص على الهدف الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح شريكاً رائداً في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم. وسوف يلقي البرنامج الضوء على مختلف المبادرات، والشراكات، وأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأثر ذلك كلّه على مستقبل البشرية.



مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي

أقر مجلس الوزراء بدولة الإمارات تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي ليقوم بالإشراف على تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدوائر الحكومية وقطاع التعليم. وقد تم تكليف المجلس بصياغة السياسات وخلق بنية تحتية صديقة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث المتقدم في القطاع، والترويج للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويسعى مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، من خلال تشكيل اللجان والمجالس الفرعية لدعم جهودها في هذا المسار.



جائزة الإمارات للروبوت

تهدف جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، إلى تشجيع البحث واستخدامات الحلول المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الوعي العام بالفرص الواعدة التي توفرها هذه التطبيقات، وبأهمية ترجمة الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس بغية تطوير الخدمات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.