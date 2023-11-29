ضاحي خلفان: أروعَ أمثلةِ الإقدامِ

دبي(الاتحاد)

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمناسبة يوم الشهيد نستذكر أرواح شهدائنا الأبرار، أولئك الأبطال الميامينِ من أبناء الإماراتِ البواسلِ، الذينَ سَطَّروا بدمائهِم أروعَ أمثلةِ الإقدامِ من أجل الدّفاعِ عن الوطنِ ومكتسباتِه ونصرةِ قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والمظلومينَ وحمايتهم، أولئكَ الجنود الأبطالُ الذينَ قدموا أرواحهم في سبيل رفعةِ الوطنِ والذّودِ عنه بكل إقدامٍ، وشجاعةٍ، وحفروا أسماءهم بحروف من ذهب في سجل الشرف لتاريخ هذه الأمة، لتبقى محفورةً في صفحاتِ وذاكرةِ الوطنِ، ووجدانِ أبنائه وفخراً لهم إلى الأبد.

واختتم معاليه تصريحه قائلاً، ندعو اللهَ العلي القدير أنْ يتقبل شهداءَنا الأبرارِ ويسكنهم في أعلى مراتب جناتِهِ مع الأنبياءِ والصّديقينَ والشّهداءِ، وحَسُنُ أولئكَ رفيقا، وأنْ يحفظَ دولةَ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ وقادتها وشعبها مِن كلِّ مكروهٍ، وأنْ يديمَ علينا نعمةَ الأمنِ والأمانِ في ظلِّ قيادتِنا الرّشيدة.