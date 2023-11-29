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وزير العدل: شهداؤنا سطروا بدمائهم رفعة وعزة الدولة

وزير العدل: شهداؤنا سطروا بدمائهم رفعة وعزة الدولة
30 نوفمبر 2023 02:24

أبوظبي (وام)

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قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بمناسبة يوم الشهيد: «نقف اليوم إجلالاً وتقديراً لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم في شتى ميادين الواجب والعمل الوطني، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة وطننا الغالي، وإعلاء رايته ومكانته بين الأمم، تأتي اليوم ذكراهم العطرة كمثال يحتذى به في العطاء والتضحية، وبما سطروه من البطولات بدمائهم الطاهرة في سبيل صون الوطن والذود عن مكتسباته، والحفاظ على مُقدراته».
وأضاف: «شهداؤنا الأبرار هم مصدر إلهامنا في التضحية وحب الوطن، ونتعلم منهم أسمى الدروس في الشجاعة والإخلاص في خدمة وطننا، والذود عن أرضنا الغالية، هم خير مثالٍ على الإيثار والعطاء، وتضحياتهم مبعثُ فخر واعتزاز لدولتنا وأجيالنا القادمة».
وقال: «لا يسعنا في هذه المناسبة الغالية سوى أن نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على الوفاء لذكرى شهدائنا الأبرار، وبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على المكتسبات الحضارية التي تضع دولتنا في موقع الريادة على الخارطة العالمية، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في هذا الوطن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار ليواصل مسيرته نحو المزيد من التقدم والازدهار».

وزير العدل
يوم الشهيد
الإمارات
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