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محمد بن خليفة: في ذاكرة الوطن

محمد بن خليفة: في ذاكرة الوطن
30 نوفمبر 2023 02:26

أبوظبي(وام)

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حيا سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان ذكرى يوم الشهيد، وقال إن هذه الذكرى ستبقى حية في ذاكرة الوطن جيلاً بعد جيل، خالدة في وجدان أبنائه.. مؤكداً أن الوطن لا ينسى أبداً أبناءه الذين ضحوا دفاعاً عنه في ساحات العز والشرف من أجل رفعته وعزته.
وقال سموه في كلمة له في ذكرى يوم الشهيد التي تصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام: «في هذا اليوم الذي نعلي فيه قيم التضحية والفداء وحب الوطن ــ نرفع أسمى آيات العرفان والإجلال لشهداء الواجب الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة الكرامة والعزة والفداء، داعين لهم الله تعالى بالرحمة والرضوان».
وأضاف: «إننا بهذه المناسبة الوطنية نتقدم بجزيل الشكر لأسر الشهداء وأبنائهم وذويهم .. وسيظل شهداؤنا على الدوام مصدر عزة وفخر.. منارة للأجيال القادمة قدوة لهم».
وشدد سموه على أن «يوم الشهيد مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن إماراتي يعيش على هذه الأرض الطيبة التي تفتدى بالغالي والنفيس من أجل صيانة أمنها واستقرارها».
وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، في ختام كلمته، إن هذه المناسبة الجليلة فرصة حقيقية نحيي من خلالها قصص ومآثر شهدائنا الأبطال الأبرار الذين نالوا شرف الشهادة دفاعاً عن الحق والواجب صوناً لحياض وطنهم، وترسيخاً لقيم العدل والبذل والفداء التي رسخها في وجدان أبناء الإمارات القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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