الخميس 30 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن زايد: أسمى معاني التضحية والإيثار

ذياب بن زايد: أسمى معاني التضحية والإيثار
30 نوفمبر 2023 02:26

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات

أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أن يوم الشهيد، يجسد أسمى معاني التضحية والإيثار التي بذلها شهداء الإمارات الأبطال في سبيل رفعة الوطن ومكانته بين الأمم، وأن ملاحم أبطالنا ستبقى خالدة في صفحات التاريخ.
وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لن تنسى تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية الوطن عالية خفاقة، وإن يومَ الشهيد مناسبة وطنية خالدة يلتف فيها الشعب حول قادته بقلوب صادقة، لإكمال المسيرة وتجديد الولاء للقيادة والانتماء للوطن، وغرس روح التضحية في نفوس أجيال المستقبل».
وأضاف سموه: «تحية تقدير وإجلال لأمهات الشهداء الأبطال اللواتي جسدن معاني التضحية والبذل والعطاء بأروع صوره، وغرسن في نفوس أبنائهن حب الوطن فجادوا بدمائهم الزكية فداءً له.. رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته».

ذياب بن زايد
يوم الشهيد
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
الرياضة
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
اليوم 15:08
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
اليوم 15:00
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
علوم الدار
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 14:45
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
اليوم 14:24
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
علوم الدار
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©