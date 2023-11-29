نهيان بن زايد: أعلى صور البذل والفداء

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إن شهداء الوطن الأبرار سطروا أسماءهم بأحرف من نور في سجل الفخر وميادين الشرف، مقدمين أعلى صور البذل والفداء والعطاء رفعة للوطن وإعلاءً لرايته.

وأضاف سموه - في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام – إن أسماء ومواقف أبطالنا الشهداء ستبقى حاضرة في الأذهان، ومتناقلة بين الأجيال، وخالدة في سطور التاريخ، ليقدموا لأجيالنا المقبلة الدرس الأهم في معاني الإخلاص والتفاني والإيثار.

وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة وشعب الإمارات سيظلون أوفياء لدماء الشهداء وذويهم ولتضحياتهم بأرواحهم فداء للوطن، حيث إن ذكراهم الغالية ستبقى حية لدى الجميع بما بذلوا من أرواح طاهرة، موضحاً سموه أن وقوفنا يداً واحدة تحت راية عَلمنا بكل عزيمة وقوة هو تكريم لأرواح الشهداء، وتمسك بما استشهدوا لأجله.

واختتم سموه «رحم الله شهداء الإمارات وجزاهم وأهلهم عنا خير الجزاء بما جادوا به من أجل رفعة الدولة وصون مقدراتها ومكتسباتها».