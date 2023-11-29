ولي عهد رأس الخيمة: أسمى معاني الفداء والتضحية

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن أسمى معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن تتجلى في ذكرى يوم الشهيد الذي قدم فيه أبناء الإمارات أرواحهم الغالية من أجل أن يحيا الوطن عزيزاً كريماً تحوطه قلوب أبنائه، يفتدونه بأرواحهم ومهجهم.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «في هذه الذكرى العظيمة التي نحتفي بها عاماً بعد عام تتدارس الأجيال قصص التضحية والشجاعة والفداء التي توارثها أبناء الإمارات منذ القدم وغرسها في القلوب الباني المؤسس زايد الخير، طيب الله ثراه، فأحسن الغرس وقطفت بلادنا ثماره يانعة، وتواصل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رعايتها لتأخذ بها أجيال الوطن جيلاً بعد جيل».