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محمد الشرقي: نماذج مضيئة

محمد الشرقي: نماذج مضيئة
30 نوفمبر 2023 02:27

الفجيرة (وام)

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قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة: «في الثلاثين من نوفمبر من كلّ عام، ذكرى وطنية عظيمة ومناسبة جليلة هي يوم الشهيد الإماراتي، نستذكرُ في هذا التاريخ بطولات شهداء الإمارات الذين ضحّوا بأرواحهم الغالية، ولبّوا نداء الواجب الوطني والإنساني فداءً للوطن، وحفظاً للأرض، ونصراً لإخوانهم، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها».
وأضاف سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «لقد أضحى شهداءُ الإمارات من أفراد القوّات المسلحة، رموزاً خالدةً للعزّةِ والإباء، ونماذجَ مُضيئة للتضحيات المُشرّفة ومعاني البذلِ في سبيل الوطن، وصَون اتحاد وطننا الغالي ومُكتسباته التي لا تُقدر بثمَن، فَرَسموا صورةً تعكسُ الوفاءَ والانتماءَ لأرضِ العُروبة، وقدّموا أرواحهم رخيصةً لقاءَ نداءِ الوطن. لقد تشرّب أبناءُ الإمارات حُبَّ الوطن، مُتمسّكينَ بقيم الاتحاد التي كانت وستظلّ راسخةً وثابتةً في قلوبهم».

محمد الشرقي
الفجيرة
يوم الشهيد
الإمارات
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