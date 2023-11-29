الخميس 30 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد: الوفاء بالنماء

سلطان بن أحمد: الوفاء بالنماء
30 نوفمبر 2023 02:27

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يحتفي بذكرى يوم الشهيد
سلطان القاسمي: في ذكرى يوم الشهيد.. هم أبطالنا الذين سطروا بأحرف من نور أسماءهم وإنجازاتهم في سجل الفخر والشرف

قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بمناسبة يوم الشهيد: «يأتي يوم الشهيد، فيتمثل أمام أعيننا ما قدمه أبناء الوطن الشهداء من تضحية وبذل وعطاء بأرواحهم وأنفسهم للذود والدفاع عن تراب وطنهم الغالي، وهم في ذلك يسطرون أروع التضحيات، وينثرون سيرتهم العطرة في مسيرة الوطن الذي لم يبخل في العطاء لهم، فكان وفاؤهم أبلغ، وعملهم أسمى، وتضحيتهم امتداداً لمسيرة الأجداد والآباء المخلصين الذين غرسوا في نفوس أبنائهم مبادئ الوطنية والعزة والكرامة، وصاغوا معاني الوحدة والتعاضد قولاً وفعلاً، مقدمين لبلدهم نموذجاً يحتذى به بين الدول، في وطن متحد ومتطور يفتديه أبناؤه بأرواحهم وأنفسهم».
وأضاف سموه أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالصة، يرتبط فيها الوفاء بالنماء، والتضحية بالتنمية، والالتزام بمواصلة طريق التقدم والتطور.

سلطان بن أحمد
الشارقة
يوم الشهيد
آخر الأخبار
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
الرياضة
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
اليوم 15:08
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
اليوم 15:00
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
علوم الدار
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 14:45
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
اليوم 14:24
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
علوم الدار
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©