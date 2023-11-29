سلطان بن أحمد: الوفاء بالنماء

الشارقة (وام)

قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بمناسبة يوم الشهيد: «يأتي يوم الشهيد، فيتمثل أمام أعيننا ما قدمه أبناء الوطن الشهداء من تضحية وبذل وعطاء بأرواحهم وأنفسهم للذود والدفاع عن تراب وطنهم الغالي، وهم في ذلك يسطرون أروع التضحيات، وينثرون سيرتهم العطرة في مسيرة الوطن الذي لم يبخل في العطاء لهم، فكان وفاؤهم أبلغ، وعملهم أسمى، وتضحيتهم امتداداً لمسيرة الأجداد والآباء المخلصين الذين غرسوا في نفوس أبنائهم مبادئ الوطنية والعزة والكرامة، وصاغوا معاني الوحدة والتعاضد قولاً وفعلاً، مقدمين لبلدهم نموذجاً يحتذى به بين الدول، في وطن متحد ومتطور يفتديه أبناؤه بأرواحهم وأنفسهم».

وأضاف سموه أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالصة، يرتبط فيها الوفاء بالنماء، والتضحية بالتنمية، والالتزام بمواصلة طريق التقدم والتطور.