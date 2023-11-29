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عبدالله بن سالم: الفخر والعزة

عبدالله بن سالم: الفخر والعزة
30 نوفمبر 2023 02:27

الشارقة (وام)

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قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة: «بكل معاني الفخر والعزة، تحتفي دولتنا في الثلاثين من نوفمبر من كل عام بيوم الشهيد، وهو احتفاء بأبناء الوطن ممن ضحوا بأنفسهم حتى نالوا الشهادة، والذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أداء واجبهم تجاه بلادهم، ونحتفي في هذا اليوم بسيرتهم العطرة التي تروي تضحياتهم وبطولاتهم، وتقديمهم الأرواح في سبيل الدفاع عن العرض والأرض، سائلين المولى، عز وجل، أن يتقبلهم ويرحمهم ويغفر لهم، ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين». وأضاف سموه بهذه المناسبة: «إن أبناء وبنات وعائلة كل شهيد من شهداء الواجب في بلادنا، من قواتنا المسلحة، أو في مختلف ميادين العطاء الأخرى، هم تحت رعايةٍ كريمةٍ واهتمام لا محدود من القيادة الرشيدة، وهو طريق سارت عليه بلادنا منذ تأسيسها».

عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
الإمارات
يوم الشهيد
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