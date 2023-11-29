أحمد بن محمد: أسمى معاني التضحية

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن يوم الشهيد هو يوم نستذكر عطاء أبطال قدموا أسمى معاني التضحية والوفاء لوطنهم الغالي، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم الغالية، وأن نستلهم تضحياتهم كمداد يحفزنا ويحث خطانا على طريق الإنجازات الذي تواصل معها دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في شتى المجالات.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن هذا اليوم هو المناسبة التي نعبر فيها عن مدى العرفان والتقدير الذي نكنه لذكرى شهداء الوطن الأبرار، الذين قضوا في ميادين الشرف والكرامة ولم يترددوا في بذل دمائهم الطاهرة فداءً لوطنهم، ودفاعاً عنه، وولاءً لقيادته الرشيدة، كي تظل راية الوطن عالية خفاقة».

وأضاف سموه: «في هذا اليوم المجيد، نذكر بكل الوفاء والعرفان تضحيات أبطالنا شهداء الواجب الذين أظهروا أروع أشكال البطولة والفداء في سبيل الحفاظ على كرامة الإمارات وعزتها وأمنها».