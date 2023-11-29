مكتوم بن محمد: أعظم معاني الولاء للوطن

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن شهداء الوطن جسّدوا أعظم معاني الولاء للوطن والفداء في سبيل الحفاظ على راية اتحاده خفاقة عالية، وبذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته، وأن الإمارات وشعبها الأبيّ، تستذكر في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، أبطالاً وهبوا حياتهم لخدمة الوطن كي يبقى آمناً مطمئناً عزيزاً وشامخاً.

وأضاف سموه «وكما تستذكر تضحيات وعطاء وبذل الشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن، فإننا نتوجه بتحية فخر وتقدير وإجلال لأبطال قواتنا المسلحة حماة الوطن المرابطين في ميادين الشرف، مثمنين ما يبذلونه من جهود في ساحات البذل والعطاء لخدمة الوطن كي يتمتع أبناؤه بالاستقرار والسلام تحت راية الاتحاد».