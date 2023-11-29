حمدان بن محمد: رمز لعزة الإمارات وكرامتها

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن بنيان دولة الإمارات تأسس على ثوابت وطنية راسخة، وقِيَم نبيلة تأصّلت في نفوس أبنائها، وتوارثتها الأجيال، ومن أهمها قيم الوفاء والعطاء والتفاني في خدمة الوطن، والتباري في رفعة شأنه، وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمنه وإعلاء شأن أهله بين الأمم والشعوب، وهي ذاتها القيم التي حفظت على الدولة صلابة اتحادها ورسوخ القواعد التي قامت عليها، مؤكدةً قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، فيما تتجلى تلك القيم في العديد من المناسبات، ومنها «يوم الشهيد» بما تجسده هذه المناسبة في كل عام من قيمة ترقى بأصحابها إلى أعلى المراتب، وهي قيمة الفداء في سبيل الوطن، والتضحية بالروح ليبقى عزيزاً أبياً شامخاً.

وقال سموه: «يوم الشهيد هو يوم وفاء وعرفان لبطولات سيخلّدها التاريخ رمزاً لعزة الإمارات وكرامتها... لقد سطر شهداؤنا الأبرار بدمائهم الزكية أروع قصص البطولة في ميادين الفداء التي خاضوها».

