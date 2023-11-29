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ميثاء بوحميد: وسام شرف

ميثاء بوحميد: وسام شرف
30 نوفمبر 2023 02:27

دبي (الاتحاد)

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قالت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمناسبة يوم الشهيد: إن  يوم الشهيد.. ليس فقط مناسبة وطنية.. بل هو يوم مبارك، سطر فيه شهداؤنا تضحيات كبيرة في ميادين العزة والكرامة.. وتضحياتهم هذه مصدر فخر واعتزاز لنا ووسام شرف طوال حياتنا.
وقالت من الواجب أن نتحدث جميعاً لأبنائنا وبناتنا عن قيمة هذا اليوم الذي يتطلب من الجميع الاحتفاء به عرفاناً لشهدائنا الذين أكرموا وطنهم الإمارات بدمائهم الزكية وضحوا بأنفسهم ليبقى الشعب الإماراتي آمناً مطمئناً. فيوم الشهيد.. ذكرى مخلدة في وجداننا.. ومناسبة نؤكد من خلالها أن شعب الإمارات لن ينسى تضحيات جنوده ممن قدموا حياتهم في ساحات العز والشرف دفاعاً عن أرضهم ووطنهم وحقوقهم... وعن راية الإمارات لتبقى عالية وشامخة بين الأمم.

ميثاء بوحميد
يوم الشهيد
الإمارات
نادي دبي للصحافة
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