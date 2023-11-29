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مريم الرميثي: منارة إلهام

مريم الرميثي: منارة إلهام
30 نوفمبر 2023 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: نقف اليوم تحية إجلال وتقدير لتضحيات شهداء الوطن الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة دولة الإمارات وتقدمها والمحافظة على أمنها واستقرارها.
وأضافت: نستذكر في يوم الشهيد التضحيات الجليلة التي قدّمها هؤلاء الأبطال في ميادين العزة والكرامة، مسطرين أروع معاني البذل والإخلاص والولاء والانتماء للوطن، ذلك الولاء المتأصل في نفوس أبناء الإمارات، الذين جادوا بأرواحهم في ساحات البطولة لرفعة وطننا وأمنه وعزته، مشيرة إلى أن يوم الشهيد مناسبة مجيدة للتعبير عن ولائنا وانتمائنا لوطننا وقيادته الرشيدة وتكريم ذكرى الدماء الطاهرة التي روت الأرض بملاحم بطولية غدت نبراساً ونموذجاً مشرقاً. 

مريم الرميثي
الإمارات
يوم الشهيد
مؤسسة التنمية الأسرية
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