الخميس 30 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عهود الرومي: ذكرى مضيئة

عهود الرومي: ذكرى مضيئة
30 نوفمبر 2023 02:27

دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن يوم الشهيد يمثل ذكرى مضيئة في نفوس أبناء الوطن، ومناسبة يعبر فيها مجتمعنا عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولة شهدائنا الأبرار في ميادين الكرامة والشرف. وقالت: نستذكر اليوم بكل فخر تضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً للإمارات، وسطروا أروع الملاحم في سبيل الدفاع عن الوطن وقيمه الإنسانية النبيلة.
وأضافت معاليها: إن تضحيات شهدائنا ستظل خالدة في ذاكرتنا وذاكرة أجيالنا القادمة، وستبقى مصدر إلهام وعزيمة لكل أبناء الإمارات، ونبراساً نقتدي بتضحياتهم من أجل الحفاظ على مكتسبات وطننا من خلال الاستمرار في العمل الجاد لتعزيز مكانة الإمارات في مختلف الميادين.

عهود الرومي
يوم الشهيد
الإمارات
التطوير الحكومي
آخر الأخبار
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
الرياضة
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
اليوم 15:08
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
اليوم 15:00
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
علوم الدار
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 14:45
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
اليوم 14:24
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
علوم الدار
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©