عهود الرومي: ذكرى مضيئة

دبي(الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن يوم الشهيد يمثل ذكرى مضيئة في نفوس أبناء الوطن، ومناسبة يعبر فيها مجتمعنا عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولة شهدائنا الأبرار في ميادين الكرامة والشرف. وقالت: نستذكر اليوم بكل فخر تضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً للإمارات، وسطروا أروع الملاحم في سبيل الدفاع عن الوطن وقيمه الإنسانية النبيلة.

وأضافت معاليها: إن تضحيات شهدائنا ستظل خالدة في ذاكرتنا وذاكرة أجيالنا القادمة، وستبقى مصدر إلهام وعزيمة لكل أبناء الإمارات، ونبراساً نقتدي بتضحياتهم من أجل الحفاظ على مكتسبات وطننا من خلال الاستمرار في العمل الجاد لتعزيز مكانة الإمارات في مختلف الميادين.