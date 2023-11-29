ميثاء سالم الشامسي: نبراس عز وفخر

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة أن شهداء الإمارات نبراس عز وفخر، وهم يمثلون القدوة في البذل والعطاء والتضحية. وقالت معاليها في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: «يقف أبناء الإمارات في الثلاثين من نوفمبر إجلالاً وإكباراً لشهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداء لخدمة الواجب ورحلوا إلى جنات النعيم ودعوات أهلهم وذويهم ودعواتنا جميعاً لا تنقطع، وسيظلون نبراس عز وفخر لقيادتهم الرشيدة ولوطنهم الإمارات». وأضافت أن الأجيال القادمة لن تنسى تضحياتهم، وفي كل عام سيتذكرهم الجميع فهم يمثلون القدوة الرائعة في العطاء وحب الوطن وستظل رسالتهم الخالدة باقية جيلاً بعد جيل، فهم من أنارت أسماؤهم صحائف تاريخنا مسطرين أروع أمثلة البذل بالروح من أجل الدفاع عن الوطن وأهله. واختتمت معاليها تصريحها قائلة: «حفظ الله قيادتنا الرشيدة وأدام عزها وسلمت الإمارات أبية عظيمة بجهود أبنائها المخلصين».