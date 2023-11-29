لطيفة بنت محمد بن راشد: لا يغيبون عن ذاكرتنا

دبي (الاتحاد)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أهمية إحياء «يوم الشهيد» تخليداً لذكرى شهداء الوطن الأبرار وأبنائه المخلصين، وتقديراً لتضحياتهم في سبيل أمنه واستقراره.

وقالت: «يوم الشهيد» هو يوم فخرٍ يُضاف إلى أمجاد الدولة، ويوم تقديرٍ وعرفان لشهداء الإمارات الذين لا يغيبون عن ذاكرتنا، ولذويهم الذين غرسوا في نفوسهم حب الوطن، وعززوا فيهم قيم الولاء والانتماء، فارتقوا إلى قمة مراتب التضحية، وستبقى بطولاتهم خالدةً في صفحات التاريخ، نستلهم منها معاني التضحية والفداء، ونستمد منها القوة والعزيمة، ونستذكر رموز الوفاء الذين ضربوا مثلاً مشرفاً في البذل والعطاء، وقدَّموا أنفسهم وأرواحهم فداءً للوطن وصوناً لترابه، وحفاظاً على عزته ومنجزاته، وسطروا بعطاءاتهم صفحات مشرقة في تاريخ الإمارات لتظل رايتها عالية خفاقة، كما ستبقى ذكراهم حاضرةً مع كل إنجاز تحققه الدولة.