خولة السويدي: سيرة خالدة

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن ذكرى يوم الشهيد تعود مخضبة بقطرات دماء شهداء الإمارات الطاهرة لتذكرنا بمن فاضت أرواحهم ذوداً عن حمى الدولة، وتأتي حاملةً في حناياها حكايا البطولة والشجاعة والتضحية والفداء التي نشأ عليها أبناء الإمارات، مؤكدة أن سيرة شهداء الوطن ستظل خالدة في الوجدان وأوسمة شرف وفخر لأبناء الإمارات.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، إن هذه الذكرى العزيزة تؤكد الإرث السامي الذي غرسه الأب المؤسس المغفور له زايد الخير «طيب الله ثراه» في قلوب الإماراتيين وأرواحهم وعقولهم، فأحسن غرسه وامتدت آثاره قيماً من التضحية والشهادة في سبيل الوطن، مشيرة إلى أن الدماء الزكية لشهداء الإمارات، والتي سالت حفظاً لأمن الوطن واستقراره، تمثل تجسيداً صادقاً لقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء الأصيلة في نفوس أبناء الإمارات.