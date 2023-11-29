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يوسف محمد السركال: رموز التضحية

يوسف محمد السركال: رموز التضحية
30 نوفمبر 2023 02:28

دبي (وام)

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن شهداء الإمارات الأبرار ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الذود عن الوطن.
وقال  في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: في هذا اليوم نحيي ذكرى شهدائنا ونستذكر فيه تضحياتهم بأرواحهم الطاهرة في سبيل الذود عن الوطن والدفاع عن الحق وإعلاء راية العدل، ونؤكد أن شهداء الوطن يعيشون في قلوبنا دائماً فهم رموز التضحية والوفاء ونبراس للأجيال في البذل والفداء لوطن العزة والفخر.
وأضاف: نوجه رسالة فخر واعتزاز لأسر شهدائنا الأبرار ونعدهم بأننا باقون على العهد، وسنظل، وسنعمل جاهدين في ظل قيادتنا الرشيدة لتأدية واجباتنا الوطنية في شتى ميادين البذل والعطاء.

يوسف محمد السركال
الإمارات
يوم الشهيد
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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