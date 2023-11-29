محمد عتيق الفلاحي: إيثار وشجاعة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تخلد سيرة كوكبة من أبناء الإمارات جادوا بأنفسهم دفاعاً عن الوطن وهم يؤدون واجباتهم في الميادين من أجل أن تظل راية الدولة عالية خفاقة.

وقال الفلاحي - في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد – إن شهداء الوطن قدموا لنا نماذج في الوطنية نعلمها لأبنائنا ولأجيالنا المقبلة في معاني الإيثار والشجاعة والتضحية، من أجل أن نحيا أعزاء كرماء وننعم بالأمن والاستقرار في وطننا. وأضاف الفلاحي: في هذا اليوم الذي خصصته القيادة الرشيدة للاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار وللتأكيد على الاحترام العميق الذي توليه الدولة لأبنائها الذين قضوا لأجل وطنهم، نستذكر بكل فخر البطولات والملاحم الوطنية التي سطرها شهداؤنا، والتي سنظل نتناقلها جيلاً بعد جيل.