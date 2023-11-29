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محمد سيف السويدي: وطن الكرامة والسيادة

محمد سيف السويدي: وطن الكرامة والسيادة
30 نوفمبر 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الأوطان تبنى بتضحيات أبنائها الصادقين المخلصين، وهذا ما يجسده «يوم الشهيد» الذي يعكس البطولات المشرفة لشهداء الوطن الأبرار، الذين سموا بأرواحهم الطاهرة في سبيل أن يظل وطننا مُصاناً بالكرامة والسيادة.
وأضاف: الاحتفاء بيوم الشهيد مناسبة تمثل فخر واعتزاز شعب الإمارات بأبنائها البواسل الذين سطروا أقوى ملاحم التضحية والعطاء في ساحات العز، وضربوا أروع الأمثلة في تقديم أغلى ما يملكون للذود عن أرض الإمارات، والحفاظ على مُقدّراتها ومكتسباتها، كما نستذكر في هذا اليوم أسر الشهداء وذويهم، ونثمن وقوف قيادتنا الحكيمة وشعبنا المعطاء إلى جانبهم، فالإمارات أسرة واحدة متماسكة في جميع الظروف والمواقف.

محمد سيف السويدي
صندوق أبوظبي للتنمية
يوم الشهيد
الإمارات
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