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سيف بدر القبيسي: وقفة إجلال

سيف بدر القبيسي: وقفة إجلال
30 نوفمبر 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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رفع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أسمى آيات العرفان والتقدير إلى شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم في سبيل إعلاء القيم الإنسانية العليا، ودفاعاً عن كرامة الدولة وحماية شعبها، وصون رايتها ورمز عزتها، معرباً عن فخره ببطولات رجال قواتنا المسلحة ومواقفهم الشجاعة. وأكد أن الاحتفاء بيوم الشهيد هو وقفة إجلال أمام العطاءات التي قدمها شهداؤنا الأبرار الذين سيبقون منارات عطاء، ومناهل للتضحية والفداء، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى حصناً منيعاً بفضل قيادتها الحكيمة، وبطولات رجال قواتها المسلحة البواسل الذين يشكلون السياج المنيع لحماية أمن الوطن وكرامة المواطن، معبراً عن أصدق معاني الإجلال إلى أسر الشهداء وأهاليهم الذين قدموا أرواح أبنائهم من أجل عزة الوطن وكرامته.

سيف بدر القبيسي
الإمارات
يوم الشهيد
بلدية أبوظبي
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