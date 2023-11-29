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منصور المنصوري: الرجال الأوفياء

منصور المنصوري: الرجال الأوفياء
30 نوفمبر 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: «نقف في يوم الشهيد بكل فخر واعتزاز، تكريماً وتقديراً لكوكبة من أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن والذود عنه، الرجال الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإباء، ليخلدوا أسماءهم في سجل الشرف والكرامة. وبهذه المناسبة نوجه تحية إكبار وتقدير لأمهات الشهداء وأسرهم الذين أظهروا نموذجاً إماراتياً ملهماً لأبهى قيم التضحية وحب الوطن، ونعاهد الله والقيادة الحكيمة أن تبقى راية الإمارات خفاقة في سماء المجد والرفعة».

منصور المنصوري
الإمارات
يوم الشهيد
دائرة الصحة
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