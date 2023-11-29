مغير الخييلي: دور بطولي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن الثلاثين من نوفمبر يعد يوماً تاريخياً نستذكر فيه تضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وحمايته وصون مكتسباته، لكي تبقى الدولة آمنة ومستقرة. وأضاف معاليه أن القيادة الرشيدة قدمت دعماً استثنائياً عبر تكريم هؤلاء الشهداء الأبرار، والتواصل الدائم مع أسرهم، فكانوا لهم العون والسند. وأكد الخييلي أن يوم الشهيد مناسبة وطنية مهمة تعزز قيم التلاحم الوطني بين كل أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، كما تبث في نفوسنا الفخر والاعتزاز والعزة لما بذله أبطالنا في سبيل الدفاع عن تراب الوطن، لذا فإن التاريخ على مر العصور سَيذكر الدور البطولي والحضاري والتضحيات الغالية من أبنائنا، لتظل راية الإمارات خفاقة عالية.