«الإمارات للشركات الدفاعية»: شهداؤنا عناوين الإرادة والعزم

أبوظبي (الاتحاد)

قال أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «في الــ 30 من نوفمبر، نعبر عن امتنانا للشهداء البواسل، وتقديرنا لتضحياتهم وتلبيتهم لنداء الوطن، فهم مصدر فخرنا، ويبقى نموذج الوفاء الذي قدموه هو أعلى ما يُحتذى به لترسيخ حب الوطن والانتماء له والتضحية بالروح من أجله». وتابع: «نُخلد في هذا اليوم ذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم وعكسوا أروع صور التضحية والولاء، فهم من حموا الأرض وصانوا العرض ونالوا الشهادة ذوداً عن حياض الوطن ودفاعاً عن ترابه بكل تفان وإخلاص. ونتعهد بمواصلة مسيرة العطاء وترسيخ قيم التكاتف والترابط التي بها يسمو الوطن ويرتقي ويزدهر».

وأضاف: «نؤكد بأن هاماتنا ستبقى شامخة اعتزازاً بتضحيات الشهداء، هم أبناء الوطن وجنوده، عناوين الإرادة والعزم والحزم، ورموز التحدي والفداء والولاء».