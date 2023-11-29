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قائد عام شرطة الشارقة: رمز للتفاني والإخلاص

قائد عام شرطة الشارقة: رمز للتفاني والإخلاص
30 نوفمبر 2023 02:28

 الشارقة (وام) 

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن يوم الثلاثين من نوفمبر معنى خاصاً مميزاً لشعب الإمارات، إذ يُعتبر هذا اليوم فرصة لنعبر عن أعمق مشاعر الوفاء والامتنان والتقدير الحقيقي للتضحيات النبيلة التي قدمها شهداؤنا الأبرار وجنودنا البواسل.
وقال : إن شهداء الوطن مصدر فخر واعتزاز ورمز للتفاني والإخلاص وإلهام للأجيال القادمة، فقد جسدوا معاني التضحية والولاء لهذا الوطن ملبين النداء بلا تردد واضعين نصب أعينهم رد الدين لهذا الوطن الذي قدم وما زال يقدم لأبنائه الكثير.
وأضاف: بهذه الذكرى العظيمة على نفوسنا نعبِّر عن امتناننا واعتزازنا العميقين لروح شهدائنا الأبطال مؤكدين التزامنا الراسخ والوفاء لقيادتنا الحكيمة بمواصلة مسيرتنا بكل عزم وإصرار والعمل بجد وإخلاص ضماناً لاستدامة أمن وطننا واستقراره وتقدمه.

شرطة الشارقة
الشارقة
سيف الزري الشامسي
يوم الشهيد
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