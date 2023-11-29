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قائد عام شرطة دبي: وقفة إجلال وإكبار

قائد عام شرطة دبي: وقفة إجلال وإكبار
30 نوفمبر 2023 02:28

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء الوطن البواسل الذين ضحوا بحياتهم فداء وتضحية لهذه الأرض الطيبة، وسطروا أسمى معاني البطولة والتضحية في سبيل أمن المجتمع والحفاظ على مكتسباته. وقال: نقف في يوم الشهيد، إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الأبطال، الذين جادوا بحياتهم ذوداً ودفاعاً عن أرض الوطن، فكانت مواقفهم الأبيّة وتضحياتهم الغالية، مثالاً للحق والخير والوفاء، ونبراساً يُلهم الأجيال من بعدهم، لأنهم بحق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأكد أن يوم الشهيد يؤكد تقدير القيادة الرشيدة لشهدائها الأبرار الذين لن ينسى التاريخ إخلاصهم ووفاءهم وحبهم للوطن.
وأضاف:«سيبقى الشهداء في ذاكرتنا جيلاً تلو الآخر، ومواقفهم مصدر إلهام ونبراساً للقوة والتلاحم والتعاضد والإخلاص والولاء».

شرطة دبي
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الإمارات
عبدالله خليفة المري
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