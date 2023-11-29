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منصور الملا: مناسبة مهيبة

منصور الملا: مناسبة مهيبة
30 نوفمبر 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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قال منصور الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «مجموعة إيدج»:«نستذكر أولئك الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل رفعة وطننا. إنه يوم للتأمل والتعبير عن الامتنان في تكريم تضحيات أبطالنا وإخلاصهم الدائم. إن يوم الشهيد هو مناسبة مهيبة تذكرنا بالتضحيات العظيمة التي قدمها رجال ونساء الإمارات، الذين كرسوا أنفسهم لحماية القيم والمبادئ التي تحدد هويتنا.
 وأضاف أن شجاعتهم وصمودهم يلهمنا للسعي لتحقيق التميز والمساهمة في مواصلة النمو والازدهار. ولا ننسى هنا أيضاً تكريم القوات المسلحة الإماراتية والأجهزة الأمنية والمدنية والإنسانية التي تواصل مهامها في حماية وخدمة هذا الشعب العظيم. وإذ يحتفي أبناء الإمارات بهذا اليوم معاً، فإننا في «ايدج» نعيد التأكيد أيضاً على التزامنا تجاه القيادة الرشيدة بمواصلة دورنا في بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع».

يوم الشهيد
الإمارات
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