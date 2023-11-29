حمد الدرمكي: نستلهم منهم العزيمة والقوة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور حمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم أن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، تعزز في نفوسنا الفخر والعزة بصفوة من أبناء الإمارات البواسل الذين سطروا بدمائهم وتضحياتهم في ميادين الشجاعة والشرف أعظم ملاحم البطولة والوفاء، حماية للوطن وتلبية للواجب الوطني والإنساني.

وأوضح الدرمكي أننا نستلهم من تضحياتهم الباسلة العزيمة والقوة، والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة، لمواصلة مسيرة التنمية المستقبلية، وتعزيز مكانة دولتنا الغالية وريادتها العالمية.

وأضاف: تتأصل في أبناء الإمارات قيم الولاء والتفاني، حيث بذلوا الغالي والنفيس لحماية الوطن وإعلاء راياته، اقتداءً بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين غرسوا في نفوسنا حب الوطن وقيم الفداء والعطاء بأغلى ما نملك».