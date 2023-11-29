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محمد البواردي: رؤية واحدة وقلب واحد

محمد البواردي: رؤية واحدة وقلب واحد
30 نوفمبر 2023 02:28

أبوظبي (وام)

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أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن الثلاثين من نوفمبر يوم تاريخي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، تخليداً لشهداء الوطن الأبرار، وتعبيراً عن امتناننا لهم، ورداً للجميل، ووفاءً وعرفاناً لما قدموه من تضحيات في الميادين العسكرية والمدنية والإنسانية، داخل وخارج الدولة، من أجل رفعة وسلامة الوطن، وحفظ أراضيه، وإعلاءً لكلمة الحق، ولتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية، بتضحيات أبنائها وترابطهم القوي والحقيقي مع وطنهم وقيادتهم.
وأضاف أن يوم الشهيد هو يوم الالتفاف الوطني حول أسر الشهداء على رؤية واحدة وقلب واحد، نشاطرهم الفخر بهم ونحتفي ببطولات شهداء الواجب، في ملحمة وطنية تتوحد فيها قلوب أسر الشهداء وقلب كل محب لهذا الوطن المعطاء.

محمد البواردي
الإمارات
يوم الشهيد
وزير دولة لشؤون الدفاع
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