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أحمد بالهول الفلاسي: شاهد للأجيال

أحمد بالهول الفلاسي: شاهد للأجيال
30 نوفمبر 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بمناسبة يوم الشهيد: «نحيِّي اليوم ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى «يوم الشهيد»، والتي نحتفي بها تخليداً لتضحيات أبنائنا في ساحات الوغى، وتقديراً لما قدموه لحماية الوطن ومكتسباته وعزة أراضيه. ونقف بقلوب يملؤها الفخر والاعتزاز بهذه العطاءات التي تعكس إيمان أبناء الإمارات بمسيرة الوطن وثقته بقيادته الرشيدة، وتظهر أصالة الموروث الإماراتي في تقديم كل عزيز وغال في سبيل رفعة الاتحاد وحماية سماء وأرض إماراتنا الحبيبة».
 وأضاف معاليه «هذا اليوم سيبقى شاهداً لأبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة ودليلاً على إيثارنا لوطننا وعزته فوق كل شيء آخر، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على أن نبقى أمناء على قيمنا وحضارتنا وموروثنا الثقافي والإنساني، وأن نواصل غرس حب الوطن والإخلاص له في نفوس أبنائنا لتبقى الإمارات حاضرة للنور في قلوبهم وأفئدتهم أبد الدهر».

أحمد بالهول الفلاسي
يوم الشهيد
الإمارات
وزير التربية والتعليم
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