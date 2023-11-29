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علوم الدار

محمد الشرقي يشهد احتفالات عيد الاتحاد في «العلوم والتقنية» بالفجيرة

محمد بن حمد خلال تفقده المعرض (وام)
30 نوفمبر 2023 02:30

الفجيرة (وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، احتفالات عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة التي نظمتها جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة في مقرها بالإمارة. وتفقد سموه المعرض المرافق المنظم ضمن فعاليات الاحتفال، والذي استعرض عدداً من المشاركات التراثية وعروض الأشغال الحرفية والأسر المنتجة والفرق الشعبية التي عكست الموروث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات ومعانيه الأصيلة.
وألقى الدكتور علي أبو النور، مدير جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، كلمةً خلال الحفل قال فيها: «إن الاحتفال بعيد الاتحاد لدولة الإمارات مناسبة وطنية غالية على قلوب المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وهي تجسيدٌ لحب الوطن ومعاني الولاء والانتماء تحت راية الاتحاد الشامخة في كل عام». وتضمن برنامج احتفالات الجامعة فقرات احتفالية متنوعة شارك فيها الطلبة والجمهور ومقدمو العروض الشعبية والفقرات التراثية التي عبرت عن مظاهر الاحتفال بالمناسبة الوطنية، وفرحة المشاركين فيها.

محمد الشرقي
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