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لجنتا «الوطني» تناقشان خطة عمل وتقريراً

لجنتا «الوطني» تناقشان خطة عمل وتقريراً
30 نوفمبر 2023 02:29

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنه علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.
ومن ناحيتها، اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، على تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

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