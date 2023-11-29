حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يعزون عبدالرحمن العويس في وفاة والده

الشارقة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في وفاة المغفور له والده، محمد بن ناصر العويس.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الجرينة بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لإخوة وأبناء وعموم أسرة العويس، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

وقدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء إلى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في وفاة المغفور له والده.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الجرينة بإمارة الشارقة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لإخوة وأبناء وعموم أسرة العويس، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن ناصر العويس، والد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة. وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وأشقائه حميد بن ناصر العويس، وعبدالعزيز بن ناصر العويس، ورحمة بن ناصر العويس، وإلى أنجاله علي وعبدالرحمن وصقر ورحمه وعبدالله بن محمد العويس، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء إلى معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس في وفاة والده، سائلاً الله العليّ القدير أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.