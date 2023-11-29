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منصور بن زايد: «بني ياس P110» إضافة نوعية تعزز قدرات قواتنا البحرية

منصور بن زايد في صورة جماعية خلال تدشين الزورق «بني ياس P110» بحضور عيسى المزروعي وسعيد بن حمدان وكبار الضباط
30 نوفمبر 2023 02:32

أبوظبي (وام)
دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الزورق «بني ياس P110» فئة كورفيت، الذي أنتجته مجموعة نافال الفرنسية.

ورفع سموه عَلم الدولة على سارية الزورق، معلناً تدشينه الرسمي، ودخوله الخدمة ضمن أسطول قواتنا البحرية. 
وقال سموه عبر منصة «اكس»: «دشنا الزورق “بني ياس P110” فئة كورفيت ليدخل الخدمة رسمياً، ممثلاً إضافة نوعية إلى أسطول قواتنا البحرية لتعزيز قدراتها العملياتية في أداء واجباتها ومهامها».

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حضر مراسم التدشين معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية. وقام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية في مختلف أرجاء الزورق، وتوقف عند غرفة القيادة والتحكم، واستمع سموه لعدد من ضباط القوات البحرية إلى شرح واف حول مهام الزورق والتقنيات العالية التي تُستخدم في هذه القطعة البحرية، لتعزيز القدرات العملياتية للقوات البحرية في تنفيذ مهامها وواجباتها.

منصور بن زايد
الإمارات
القوات البحرية
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