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قادة العالم يتوافدون إلى الإمارات للمشاركة في «COP28»

قادة العالم يتوافدون إلى الإمارات للمشاركة في «COP28»
30 نوفمبر 2023 02:30

دبي (وام)

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وصل فخامة الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، أمس، إلى البلاد تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28». وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
كما وصل فخامة الجنرال عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى البلاد أمس، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي سيف الشامسي وكيل وزارة الخارجية.
ووصل دولة أنوار الحق كاكار رئيس وزراء باكستان المؤقت إلى البلاد، أمس، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28». وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.
ووصل فخامة الجنرال بريس أوليغي أنغيما رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون إلى البلاد، أمس، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28». وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وتستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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