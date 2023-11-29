دبي.. لؤلؤة الخليج ودانة الدنيا

آمنة الكتبي (دبي)

تعد إمارة دبي الثانية في الإمارات السبع من حيث المساحة، والتي تقدر بـ4.114 كيلومتراً مربعاً، والتي تشكل 5% من مساحة الدولة من دون الجزر، كما تتميز بتنوعها الثقافي وتعرف بكونها مجتمعاً عالمي التكوين يتعايش بأسلوب حياة يألفه الجميع، وقد نالت لقبي لؤلؤة الخليج، ودانة الدنيا لما تحمله من تاريخ وتراث غنيين.

وبرزت دبي كوجهة عالمية رائدة في عالم المال والأعمال، وعززت من سمعتها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة والعالم نظراً لتنوع مصادرها، وتميز موقعها الجغرافي الاستراتيجي بكونه همزة وصل للحركة التجارية التي تربط شرق العالم بغربه.

وشكل خور دبي في الماضي ميناء طبيعياً للمنطقة، مما أدى لاحقاً إلى بروز دبي كمركز لصيد الأسماك واللؤلؤ والتجارة. ومع بداية القرن العشرين، أصبحت دبي ميناء شهيراً وكانت السوق الواقعة في جهة ديرة هي الأكبر في المنطقة الساحلية، ومع اكتشاف النفط في عام 1966، شهدت دبي نمواً متسارعاً وتغيرات في نمط الحياة. وبدأت الإمارة بتصدير النفط في عام 1969، حيث تبع ذلك تطورات اقتصادية جذرية خلال العقود الثلاثة التالية، أوصلت دبي إلى ماهي عليه اليوم من تطور وازدهار.

وكانت دبي الأولى عالمياً في تأسيس المصارف الإسلامية مع افتتاح بنك دبي الإسلامي في السبعينات، وسوق دبي المالي، وهو أول منصة تبادل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي الثمانينيات وبداية التسعينيات، اتخذت دبي قراراً استراتيجياً مبكراً بالعمل في اتجاه أن تصبح الإمارة وجهة سياحية عالمية، والذي تحقق من خلال الاستثمارات الضخمة التي شهدها قطاع السياحة.

مركز للأنشطة المتنامية

وبرزت دبي خلال السنوات القليلة الماضية كمركز لعدد من النشاطات المتنامية والمزدهرة مثل الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض، إضافة لكونها مقراً لشركات شحن إقليمية ودولية، وشركات ملاحة، وتأمين، والبنوك وشركات الخدمات مالية وغيرها، كما ولم يعد اقتصاد دبي اليوم معتمداً على النفط، فهو متنوع ويرتكز بشكل أساسي على قطاعات التجارة، والخدمات، والتمويل، ويتمتع بتكلفة تنافسية وبمستوى معيشة مرتفع ويعمل في خدمة هذا الاقتصاد أكثر من 120 خطاً ملاحياً ترتبط عبر 85 شركة طيران بأكثر من 130 وجهة عالمية.

وفازت إمارة دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 متفوقة على ساو باولو البرازيلية ويكاترينبرغ الروسية وإزمير التركية في تصويت لأعضاء المكتب الدولي للمعارض، وتحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حظيت دولة الإمارات بشرف استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، ويعتبر ذلك المرة الأولى التي ينظم فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



واجهة سياحية

ونجحت دبي في أن تفرض نفسها كواجهة سياحية مهمة في خريطة السياحة العالمية وأصبحت مركزاً لجذب الزوار من رجال الأعمال والسياح ومحبي التسوق، وذلك بما تمتلكه من كافة الإمكانات والمقومات التي تجعلها وجهة سياحية متعددة المزايا مثل وجود بنية تحتية ووسائل الاتصال والمواصلات الحديثة، حيث تعتبر السياحة ركيزة أساسية في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة دبي. وتوجت إمارة دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كونها إحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم، ويؤكد المضي بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق أحد الأهداف الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 في ما يتعلق بجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، كذلك تأكيد مكانتها كونها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

متحف دبي للمستقبل

تزخر إمارة دبي بالعديد من الوجهات التراثية والسياحية المميزة التي توفر لزوارها من مختلف دول العالم تجربة مميزة ورحلة سياحية لا مثيل لها، وتكمن في متحف دبي المستقبل الذي تم اختياره ضمن أجمل متاحف ومباني العالم، ويعتبر متحف دبي للمستقبل معجزة هندسية على مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً ويتألف من سبعة طوابق ويتميز بعدم وجود أية أعمدة داخله، ما يجعل من تصميمه الهندسي علامةً فارقةً في مجال الهندسة العمرانية. كما يرتبط المتحف بجسرين، يمتد الأول إلى جميرا أبراج الإمارات بطول 69 متراً، والثاني يربطه بمحطة مترو أبراج الإمارات بطول 212 متراً.



متحف الاتحاد

يمتاز متحف الاتحاد بطابع حيوي بسمات القرن الحادي والعشرين، حيث يركز على إلهام مواطني الإمارات وزوّارها من خلال قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يحتفي بما أظهره مؤسسو الدولة من تفانٍ والتزام وروحٍ وطنية، لتشجيع الأفراد، من جميع المشارب، على اقتفاء خطاهم في بناء الأمة. ويأخذ المتحف زواره برحلة فريدة، ويقدم معارض وبرامج تفاعلية ومبادرات تعليمية تستكشف التسلسل الزمني للأحداث وصولاً إلى إعلان دولة الإمارات في العام 1971، مع التركيز بشكل رئيسي على الفترة ما بين 1968 و1974، ومن خلال المعارض التفاعلية والبرامج التعليمية، يحكي المتحف قصة الاتحاد من وجهة نظر قادة الدولة.

برواز دبي

يعد «برواز دبي» واحداً من أجمل المعالم الثقافية على مستوى الدولة، ويشكل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالاتٍ ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن «بروازٍ واحد»، ليصبح جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر، ويوفر «برواز دبي» إطلالاتٍ بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبلٍ زاهر.



اقتصاد مزدهر

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنه وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، وصل معدل الإشغال العام إلى 76% لنحو 148.8 ألف غرفة فندقية، مقابل 75% لنحو 112 ألف غرفة في نهاية سبتمبر 2018، فيما تخطت نسبة الإشغال في نهاية سبتمبر 2023 الفترة ذاتها من الأعوام السابقة.

ونما اقتصاد دبي بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم، مستفيداً من النمو الكبير في قطاعات النقل والتخزين والأنشطة المالية والتجارة، وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانتها ضمن أهم 4 مراكز مالية حول العالم خلال السنوات العشرة المقبلة.

وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، نمو قطاعي النقل والتخزين 10.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، ونمو نشاط خدمات الإقامة والطعام أيضاً 5.6 بالمئة، والعقارات 2.4 بالمئة، والتجارة 1.2 بالمئة.