رئيس الدولة لقادة العالم: معاً بروح التضامن الإنساني في «COP28»

أبوظبي (الاتحاد)

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في «COP28» الذي ينطلق اليوم.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في (COP28) الذي ينطلق (اليوم)، وأتطلع إلى العمل معاً بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، من أجل الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغير المناخي الذي غدا حاضراً في كل ركن من أركانه».

وأضاف سموه: «أنظار الشعوب تتجه إلينا وآمالها تتعلق بما سنتفق عليه، ومن حق أولادنا وأحفادنا علينا أن نترك لهم عالماً صالحاً للحياة». وتستضيف الإمارات، النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، حيث تستمر الفعاليات حتى 12 ديسمبر المقبل.

ويمثل «COP28» الذي يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بما في ذلك قادة العالم والمنظمات غير الحكومية، وممثلو القطاع الخاص والسكان الأصليين والشباب من مختلف بقّاع الأرض، أكبر حدث دولي في مجال المناخ، وتتماشى استضافته مع رؤية وتوجيه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بوضع البشر والحياة وسبل العيش في صميم العمل المناخي.

وتحظى رسالة الإمارات في «COP28» والمتمثلة بجمع العالم لـ (نتَّحد، ونعمل، وننجز)، باهتمام عالمي. ويشكل المؤتمر فرصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء والعودة إلى المسار المناخي الصحيح، وإنجاز تقدم ملموس للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ومواصلة الالتزام بأهداف وطموحات اتفاق باريس.

ويعد اختيار «مدينة إكسبو دبي» لاستضافة مؤتمر «COP28»، امتداداً لروح إكسبو بأبعادها الإنسانية العميقة، حيث قدمت مثالاً ساطعاً لإمكاناتها وقدراتها على الدفع بالجهود العالمية لصياغة مستقبل أفضل للحضارة الإنسانية، ويتيح تصميم وحجم موقع المؤتمر إمكانيّة عمله كمنصة شاملة للحوار، من خلال توفير مساحة مخصّصة للأطراف المعتمدة وموقعٍ للمندوبين المراقبين «المنطقة الزرقاء» وللمجتمع المدني «المنطقة الخضراء».