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مطر الطاير: نموذج يحتذى به

مطر الطاير: نموذج يحتذى به
30 نوفمبر 2023 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن يوم الشهيد، هو يوم تتجدد فيه معاني الولاء والانتماء والتضحية، حباً للوطن وخدمة لترابه الغالي، وهو تخليدٌ لذكرى «حماة الوطن»، الرجال البواسل الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لرفعته. وقال معاليه: «إن دولة الإمارات، ستظل وفية لدماء شهدائها الأبرار، وأن بطولاتهم ستكون خالدة في أذهان الجميع». وأضاف الطاير أن الإمارات، بفكر قيادتها الرشيدة، قدمت للعالم نموذجاً يحتذى به في استدامة العطاء، وتقديم المساعدة لمحتاجيها.

مطر الطاير
الإمارات
يوم الشهيد
هيئة الطرق والمواصلات
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