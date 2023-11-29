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«أبوظبي للصحة العامة»: بصمات خالدة

«أبوظبي للصحة العامة»: بصمات خالدة
30 نوفمبر 2023 02:23

أبوظبي (وام)

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أكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن شهداء الإمارات تركوا بصمات خالدة في تاريخ الوطن. وقال في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: «نحتفي في يوم الشهيد بشهدائنا البواسل الذين يمثلون رموزاً للفداء والتضحية وتركوا بصمات خالدة في تاريخ الوطن الذي لن ينسى تضحياتهم.. وفي هذا اليوم نفخر بشهدائنا الأبطال الذين جسدوا في ميادين العزة والكرامة أروع صور التضحية في حب الوطن، حيث قدموا أرواحهم فداءً له، ونستلهم من تضحيات شهدائنا الأبرار العزيمة والإصرار على مواصلة العمل في بناء الوطن ورفعته، والحفاظ على مكتسباته».

مطر سعيد النعيمي
يوم الشهيد
الإمارات
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